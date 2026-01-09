Gorakhpur News: छह साल से लापता चौरीचौरा का युवक गाजीपुर से मिला

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बृहस्पतिवार को गांव के पूर्व प्रधान विनोद कुमार चौधरी और श्यामू पासवान गाड़ी से उन्हें लेकर खानपुर थाने पहुंचे और घर लौट आए। बंटी के चाचा सत्यप्रकाश पांडेय ने बताया कि बंटी मनोरोगी है। उनके माता-पिता का निधन बहुत पहले हो चुका था। छह साल पहले उसने अचानक घर छोड़ दिया था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। सत्यप्रकाश पांडेय ने बताया कि बंटी की मानसिक स्थिति के कारण वे घर से बार-बार भाग जाता था। अब उसे घर लौटाया गया है और अच्छे से ध्यान रखने की व्यवस्था की जा रही है। संवाद