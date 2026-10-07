फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Bulldozer used against encroachment in Khorabar Medicity Township.

Gorakhpur News: खोराबार मेडिसिटी टाउनशिप में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर

Wed, 07 Oct 2026 03:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:08 AM IST
विज्ञापन
Bulldozer used against encroachment in Khorabar Medicity Township.
गोरखपुर। खोराबार मेडिसिटी टाउनशिप योजना में अतिक्रमण के खिलाफ मंगलवार को जीडीए ने बुलडोजर चलाया। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया गया। यह निर्माण योजना के तहत प्रस्तावित 24 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण में बाधक बन रहा था।
विज्ञापन

जीडीए अधिकारियों के अनुसार, प्राधिकरण की भूमि पर सबरू यादव और जवाहर यादव ने अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण करा लिया था। मंगलवार को डीएम की ओर से नामित मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। जीडीए के मुख्य अभियंता किशन सिंह और अधिशासी अभियंता राकेश प्रताप के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया।
विज्ञापन

उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने बताया कि अवैध कब्जों और निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। अभियान में सहायक अभियंता एके तायल और धर्मेश तथा अवर अभियंता प्रभात कुमार, राकेश कुमार और संदीप सोनी शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed