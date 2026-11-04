गोरखपुर: एमएलसी चुनाव के नतीजों से विधानसभा की रणनीति तक, संगठन की तैयारियां परखेंगे भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन
संगठन और सरकार के बीच समन्वय के लिहाज से कोर कमेटी की बैठक बहुत अहम है। यह बैठक लखनऊ में हुई भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद हो रही है। सूत्रों का कहना है कि बैठक में कार्यकारिणी ने चुनाव की दृष्टि से सांगठनिक कार्यक्रमों की लंबी योजना तैयार की है।
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आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गोरखपुर प्रवास संगठन और सियासत के लिहाज से अहम माना जा रहा है। दो दिनों के प्रवास में वह छह बैठकें करेंगे। इसमें वे पार्टी की चुनावी तैयारियों को परखेंगे। हाल ही में संपन्न हुए गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक एमएलसी चुनाव के नतीजों और उससे निकले राजनीतिक संदेशों को समझने का प्रयास करेंगे। लखनऊ में संपन्न प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में तैयार आगामी कार्ययोजना पर भी चर्चा हो सकती है।
संगठन की तैयारियों को परखेंगे भाजपा अध्यक्ष
राजनीतिक रूप से इस दौरे का एक अहम पहलू शिक्षक एमएलसी चुनाव के नतीजे भी हैं। वाराणसी में एलएलसी चुनाव की दोनों सीटें लंबे अंतराल से पार्टी हार गई। गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी को जीत के लिए कांटे की टक्कर मिली। चुनाव के दौरान सामने आए समीकरणों और विपक्षी प्रत्याशियों को मिले समर्थन ने पार्टी की तैयारियों पर सोचने को विवश कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इस मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे।
कुल मिलाकर, नितिन नवीन का यह प्रवास भाजपा के लिए चुनावी होमवर्क की परीक्षा जैसा होगा।