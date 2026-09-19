Gorakhpur News: गोरखनाथ मंदिर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, किया दर्शन-पूजन

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पहली बार गोरखनाथ मंदिर पहुंचे विनोद तावड़े मंदिर की छटा देख अभिभूत हो गए। उन्होंने गुरू गोरखनाथ का दर्शन किया और वहां पर भगवान शिव के मंदिर में जाकर जलाभिषेक किया। भगवान हनुमान की प्रतिमा का दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने मंदिर भ्रमण किया और अखंड धूना का दर्शन कर उसके बारे में जानकारी ली। इस बीच उन्होंने महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा पर जाकर शीश नवाया। इस दौरान मंदिर में स्थापित अन्य देवी देवताओं के मंदिर को भी देखा।दर्शन पूजन के बाद मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी उन्हें मंदिर कार्यालय ले गए। वहां पर उनको रामचरित मानस व भगवा शाॅल देकर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने मंदिर का परंपरागत प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वह गोरखनाथ मंदिर पहली बार आए हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है। इसके बारे में वह बहुत सुने थे। आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने द्वारिका तिवारी से कहा कि वह अब यहां आते रहेंगे। अक्सर यहां पर आना होगा। यहां जब भी आएंगे गुरू गोरखनाथ का आशीर्वाद लेने जरूर आएंगे।तावड़े के साथ गोरखनाथ मंदिर जाने वालों में प्रमुख रूप से क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, क्षेत्रीय मंत्री हरिकेश कुमार, सिद्धार्थ शंकर पांडे, सहित अन्य कई लोग माैजूद थे।