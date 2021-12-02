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Gorakhpur News: घासीकटरा में बप्पा का हुआ शृंगार, उमड़े भक्त

Tue, 22 Sep 2026 02:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Tue, 22 Sep 2026 02:39 AM IST
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Bappa adorned in Ghasikatra; devotees flock in large numbers.
गोरखपुर। शहर में गणेश उत्सव और धार्मिक आयोजनों के बीच सोमवार को अलग-अलग स्थानों पर भक्तिमय माहौल देखने को मिला। पांडेयहाता में आयोजित कार्यक्रम में देर रात तक भजनों की गूंज रही। वहीं, घासीकटरा में गणपति बप्पा का आकर्षक शृंगार कर विधि-विधान से पूजन-अर्चना की गई।
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सिद्धि विनायक सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से जुड़े प्रसिद्ध भजन गायक अमित अंजन ने अपनी प्रस्तुति दी। पांडेयहाता में आयोजित कार्यक्रम में शाम से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। देर रात तक भक्तों की भीड़ रही। साथ ही जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा।
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बप्पा के दर्शन को उमड़े भक्त
घासीकटरा स्थित पंडाल में गणपति बप्पा का फूलों से भव्य शृंगार किया गया। अलग-अलग फूलों से आकर्षक रूप में सजे बप्पा के दर्शन के लिए पंडाल में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली।
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