Gorakhpur News: मंडलीय तैराकी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने जीते पदक

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आठ से 11 वर्ष आयु वर्ग पुरुष की 50 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में देवेश प्रथम, चिराग गहलोत द्वितीय और आदित्य यादव तृतीय रहे। 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग की 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में अनुदीप उपाध्याय प्रथम, रिशु साहनी द्वितीय और देव शुक्ला तृतीय स्थान पर रहे। 16 से 19 वर्ष आयु वर्ग की 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में राज चौहान प्रथम, ऋषुराज द्वितीय और रवि चौहान तृतीय रहे।आठ से 11 वर्ष आयु वर्ग महिला की 50 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में तृषा प्रथम, समृद्धि तिवारी द्वितीय और शिवानी तिवारी तृतीय रहीं। इसी आयु वर्ग की 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में नंदिनी निषाद प्रथम, श्रेया यादव द्वितीय और श्रेयांशी राय तृतीय रहीं। 16 से 19 वर्ष आयु वर्ग की 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में अंकिता कनौजिया प्रथम, अभया द्वितीय और प्रीति तृतीय रहीं।प्रतियोगिता के संचालन में सुरेश गौतम, भूपेंद्र उपाध्याय, अंजनी मिश्रा, श्याम नारायण शुक्ला, शरद मिश्रा, अशोक प्रजापति, संध्या यादव, संतोष श्रीवास्तव, कृष्ण चंद पाठक, मुकेश भारती, गौरव शुक्ला, भास्कर यादव, प्रमोद यादव और देवानंद भारती का योगदान रहा।