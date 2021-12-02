Gorakhpur News: 16 अक्तूबर से हर शुक्रवार चलेगी आसनसोल गोरखपुर पूजा स्पेशल
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Tue, 22 Sep 2026 02:37 AM IST
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गोरखपुर। आगामी त्योहारों में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन आसनसोल-गोरखपुर-आसनसोल साप्ताहिक त्योहार विशेष ट्रेन चलाएगा। 03527 आसनसोल-गोरखपुर विशेष ट्रेन 16 अक्तूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी। आसनसोल से दोपहर 1:20 बजे रवाना होकर चित्तरंजन, जामताड़ा, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किऊल, बरौनी, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सीवान, भटनी और देवरिया सदर होते हुए रात 3:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में 03528 गोरखपुर-आसनसोल विशेष ट्रेन 17 अक्तूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी। गोरखपुर से सुबह छह बजे रवाना होकर देवरिया सदर, भटनी, सीवान, छपरा, हाजीपुर, बरौनी, झाझा, जसीडीह और मधुपुर होते हुए रात 8:45 बजे आसनसोल पहुंचेगी। ट्रेन का संचालन सात फेरों के लिए होगा। इसमें कुल 21 कोच लगाए जाएंगे। इनमें दो वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, छह वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, सात शयनयान और चार सामान्य श्रेणी के कोच शामिल हैं।
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