Gorakhpur News: रेल म्यूजियम के खुलने का समय बदला
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Thu, 01 Oct 2026 02:57 AM IST
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गोरखपुर। शरद ऋतु को देखते हुए रेल म्यूजियम-सह-हेरिटेज प्लाजा के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया गया है। एक अक्तूबर से 31 मार्च 2027 तक म्यूजियम दोपहर 12 बजे से रात आठ बजे तक खुला रहेगा। प्रवेश टिकट की बुकिंग शाम 7:30 बजे तक होगी।
रात आठ बजे म्यूजियम का गेट बंद कर दिया जाएगा। सोमवार को म्यूजियम पूर्व की तरह बंद रहेगा। रेल म्यूजियम में बच्चों और आम लोगों को भारतीय रेल के इतिहास से जुड़ी जानकारी मिलती है। यहां रेलवे से जुड़ी पुरानी वस्तुओं और विरासत को भी देखा जा सकता है।
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रात आठ बजे म्यूजियम का गेट बंद कर दिया जाएगा। सोमवार को म्यूजियम पूर्व की तरह बंद रहेगा। रेल म्यूजियम में बच्चों और आम लोगों को भारतीय रेल के इतिहास से जुड़ी जानकारी मिलती है। यहां रेलवे से जुड़ी पुरानी वस्तुओं और विरासत को भी देखा जा सकता है।
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