फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   An FIR was lodged against six people from two villages for assault.

Gorakhpur News: मारपीट के आरोप में दो गांवों के छह लोगों पर प्राथमिकी दर्ज

Thu, 01 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
An FIR was lodged against six people from two villages for assault.
हरपुर बुदहट। थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग गांवों में हुई मारपीट की घटनाओं में हरपुर बुदहट पुलिस ने बुधवार को छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों मामलों में कार्रवाई पीड़ितों की तहरीर के आधार पर की गई है।
विज्ञापन

पहला मामला थाना क्षेत्र के मझौरा गांव का है। यहां के निवासी शहजादे ने गांव के धुरकल्ली यादव, गद्दे यादव, दिनेश यादव और अखिलेश यादव पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार, आरोपी शराब के लिए रुपये मांग रहे थे। रुपये देने से इनकार करने पर आरोपियों ने रास्ते में घेरकर उसके साथ मारपीट की, जिससे वह घायल हो गया।
विज्ञापन

दूसरा मामला मुरदेवा गांव का है। गांव निवासी समलावती देवी पत्नी फूलचंद ने मीना देवी और परमशीला देवी के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते दोनों महिलाओं ने उस पर हमला कर दिया। थाना प्रभारी विवेक मिश्रा ने बताया कि दोनों मामलों की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed