Gorakhpur News: अमृतसर-लालकुआं एक्सप्रेस 10 अक्तूबर को रहेगी निरस्त, तीन ट्रेनें रहेंगी पुनर्निर्धारित

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पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि अमृतसर से आठ अक्तूबर को चलने वाली 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस को अमृतसर से एक घंटे देर से रवाना की जाएगी। मार्ग में इसे 30 मिनट नियंत्रित भी किया जाएगा। वहीं, आठ अक्तूबर को चलने वाली 15708 अमृतसर-कटिहार एक्सप्रेस को अमृतसर से डेढ़ घंटे पुनर्निर्धारित कर चलाया जाएगा। अमृतसर से 10 अक्तूबर को चलने वाली 15708 अमृतसर-कटिहार एक्सप्रेस भी अमृतसर से एक घंटे की देरी से रवाना होगी और मार्ग में 50 मिनट नियंत्रित की जाएगी। विज्ञापन

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि अमृतसर से आठ अक्तूबर को चलने वाली 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस को अमृतसर से एक घंटे देर से रवाना की जाएगी। मार्ग में इसे 30 मिनट नियंत्रित भी किया जाएगा। वहीं, आठ अक्तूबर को चलने वाली 15708 अमृतसर-कटिहार एक्सप्रेस को अमृतसर से डेढ़ घंटे पुनर्निर्धारित कर चलाया जाएगा। अमृतसर से 10 अक्तूबर को चलने वाली 15708 अमृतसर-कटिहार एक्सप्रेस भी अमृतसर से एक घंटे की देरी से रवाना होगी और मार्ग में 50 मिनट नियंत्रित की जाएगी।

गोरखपुर। उत्तर रेलवे के अमृतसर-जालंधर खंड में ब्रिज संख्या-28 पर गर्डर बदलने के लिए यातायात और पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। अमृतसर से 10 अक्तूबर को चलने वाली 14616 अमृतसर-लालकुआं एक्सप्रेस और लालकुआं से 10 अक्तूबर को चलने वाली 14615 लालकुआं-अमृतसर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।