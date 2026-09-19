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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Amritsar-Lalkuan Express to remain cancelled on October 10; three trains to be rescheduled.

Gorakhpur News: अमृतसर-लालकुआं एक्सप्रेस 10 अक्तूबर को रहेगी निरस्त, तीन ट्रेनें रहेंगी पुनर्निर्धारित

Sat, 19 Sep 2026 02:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sat, 19 Sep 2026 02:34 AM IST
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Amritsar-Lalkuan Express to remain cancelled on October 10; three trains to be rescheduled.
गोरखपुर। उत्तर रेलवे के अमृतसर-जालंधर खंड में ब्रिज संख्या-28 पर गर्डर बदलने के लिए यातायात और पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। अमृतसर से 10 अक्तूबर को चलने वाली 14616 अमृतसर-लालकुआं एक्सप्रेस और लालकुआं से 10 अक्तूबर को चलने वाली 14615 लालकुआं-अमृतसर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।
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पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि अमृतसर से आठ अक्तूबर को चलने वाली 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस को अमृतसर से एक घंटे देर से रवाना की जाएगी। मार्ग में इसे 30 मिनट नियंत्रित भी किया जाएगा। वहीं, आठ अक्तूबर को चलने वाली 15708 अमृतसर-कटिहार एक्सप्रेस को अमृतसर से डेढ़ घंटे पुनर्निर्धारित कर चलाया जाएगा। अमृतसर से 10 अक्तूबर को चलने वाली 15708 अमृतसर-कटिहार एक्सप्रेस भी अमृतसर से एक घंटे की देरी से रवाना होगी और मार्ग में 50 मिनट नियंत्रित की जाएगी।
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