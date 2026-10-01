Gorakhpur News: सदर न्यायालय में मुकदमे की पैरवी के दौरान दी धमकी, प्राथमिकी दर्ज

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गंगो देवी के अनुसार, वह 18 सितंबर को सदर न्यायालय में मुकदमे की पैरवी के लिए गई थीं। आरोप है कि इसी दौरान अखिलेश यादव निवासी सरैया, चौरीचौरा हाल निवासी मोहद्दीपुर, मनीष यादव निवासी मोहद्दीपुर, संतोष शाही उर्फ टिंकू शाही निवासी रिआंव, बांसगांव और दो-तीन अन्य लोग वहां पहुंच गए। आरोप है कि उन्होंने मुकदमे की पैरवी के लिए गंगो देवी के साथ गए लोगों से गाली-गलौज करते हुए जमीन देने या रुपये देने की मांग की।मांग पूरी नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो मामला शांत हुआ। पीड़िता ने डायल 112 पर भी सूचना दी। कैंट पुलिस ने मंगलवार रात प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।