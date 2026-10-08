Gorakhpur News: सीसीटीवी कैमरे में दिखे संदिग्ध को मॉल में देखा तो दोस्त की मदद से पकड़ा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शाहपुर के सेमरा नंबर दो निवासी राहुल यादव 17 सितंबर को ओरियन मॉल में खरीदारी करने गए थे। इसी दौरान उनका मोबाइल फोन चोरी हो गया। जानकारी होने पर राहुल ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक कराई। फुटेज में एक युवक हाथ में हेलमेट लेकर उनके पास खड़ा दिखाई दिया। राहुल को शक हुआ कि मोबाइल उसी युवक ने चोरी किया है। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी और फुटेज में दिखे युवक की तलाश शुरू कर दी।मंगलवार को राहुल मोहद्दीपुर स्थित स्मार्ट बाजार में सामान खरीदने पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी नजर फुटेज में दिखे युवक पर पड़ गई। राहुल ने दोस्त की मदद से उसे रोक लिया। तलाशी लेने पर युवक के पास राहुल का चोरी हुआ मोबाइल बरामद हो गया। इसके बाद राहुल आरोपी को कैंट थाने ले गए और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पूछताछ में आरोपी की पहचान बेलीपार के ककराखोर निवासी यादवेंद्र सिंह के रूप में हुई। मोबाइल बरामद होने के बाद कैंट पुलिस ने आरोपी यादवेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने मंगलवार दोपहर बाद उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।