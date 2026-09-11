Gorakhpur News: साथी के निधन पर न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ता
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:37 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:37 AM IST
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गोरखपुर। वरिष्ठ अधिवक्ता केसरी नारायण पांडेय के आकस्मिक निधन पर बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने गहरा शोक जताया। इसके बाद अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई शोकसभा में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। संचालन संयुक्त मंत्री रमेश कुमार यादव ने किया।
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