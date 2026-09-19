देवर-भाभी के बीच पति-पत्नी का रिश्ता!: भाई ने ली भाई की जान, 300 नंबरों की पड़ताल और 50 सीसीटीवी से खुला राज

50 से अधिक सीसीटीवी और 300 फोन नंबर खंगाले गए

हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने आठ टीमें गठित की थीं। जांच के दौरान 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इसके साथ ही करीब 300 मोबाइल नंबरों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) का विश्लेषण किया गया। मैनुअल इंटेलीजेंस से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों की गतिविधियों की पड़ताल शुरू की, जिसमें संतोष मिश्रा का नाम सामने आया।