Gorakhpur News: पॉक्सो एक्ट का आरोपी गिरफ्तार

विज्ञापन





खोराबार। थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में पुलिस ने सोमवार को आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान झंगहा थाना क्षेत्र के कैथवलिया निवासी सुजीत साहनी (24) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी सुधांशु सिंह के मुताबिक, किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस मामले की विवेचना कर रही थी। इसी दौरान सोमवार को सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आवश्यक कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।