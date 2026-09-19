Gorakhpur News: रेलवे ग्रुप डी में नौकरी दिलाने के नाम पर 7.66 लाख ठगी का आरोपी गिरफ्तार

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कुशीनगर के रामकोला क्षेत्र के खौतही निवासी जान आलम और तमकुहीराज निवासी साकिर अली ने एसएसपी को दी तहरीर में बताया था कि दोनों रिश्तेदार हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। आठ फरवरी 2026 को गोरखपुर आते समय रोडवेज बस में उनकी अजीत कुमार सिंह से बातचीत हुई। आरोप है कि अजीत ने रेलवे के अधिकारियों से संपर्क होने की बात कहते हुए दोनों की ग्रुप डी में नौकरी लगवाने का दावा किया। इसके लिए छह-छह लाख रुपये मांगे और आधी रकम पहले तथा बाकी नियुक्ति के बाद देने की बात कही।तहरीर के मुताबिक 15 फरवरी से अलग-अलग तिथियों में अजीत के बताये एसबीआई खाते में मामा अब्दुल मुनाफ के खाते के जरिये 5.16 लाख रुपये भेजे गए। दोनों ने मिलकर 2.50 लाख रुपये नकद भी दिए। इसके बाद अजीत ने पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के नाम से नियुक्ति पत्र दिए, जिनमें एक मई 2026 को ज्वाइनिंग की तारीख अंकित थी। दोनों एक मई को शैक्षणिक दस्तावेज लेकर पूर्वोत्तर रेलवे कार्यालय पहुंचे तो अधिकारियों ने नियुक्ति पत्र को फर्जी बताया। इसके बाद उन्होंने अजीत से संपर्क किया। आरोप है कि उसने अगले दिन खुद साथ चलकर ज्वाइनिंग कराने का भरोसा दिया, लेकिन दो मई के बाद संपर्क में नहीं आया। मामले की शिकायत के बाद कैंट पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की।विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी अजीत कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दोपहर बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।