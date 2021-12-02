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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   A child was lured with a bike and his mother's jewellery worth Rs 6 lakh was stolen.

Gorakhpur News: बाइक का लालच देकर बच्चे से मां के छह लाख के जेवर हड़पे

Tue, 22 Sep 2026 02:36 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:36 AM IST
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A child was lured with a bike and his mother's jewellery worth Rs 6 lakh was stolen.
गोरखपुर। एम्स थाना क्षेत्र के गोकुलपुरम नंदानगर में पड़ोस में किराये पर रह रहे बिहार के तीन लोगों ने आठ वर्षीय बच्चे को रेसर बाइक दिलाने का लालच देकर उसकी मां के छह लाख रुपये के जेवर हड़प लिए। घटना के बाद तीनों आरोपी घर में ताला बंद कर भाग गए। बच्चे के पिता की तहरीर पर एम्स थाना पुलिस ने रविवार रात तीन आरोपियों के खिलाफ ठगी समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली।
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मूल रूप से माझापार, एम्स थाना क्षेत्र के अभिषेक कुमार मिश्रा वर्तमान में गोकुलपुरम नंदानगर में किराये के मकान में रहते हैं। उनके पड़ोस में करीब दो महीने पहले मोतिहारी, पूर्वी चंपारण (बिहार) के केसरिया पुरानी बाजार, पांडे पट्टी निवासी प्रताप मिश्रा किराये पर रहने आया था। उसके साथ उसका बड़ा भाई प्रकाश मिश्रा और मां माला मिश्रा भी रहती थीं। अभिषेक ने बताया कि 10 सितंबर की शाम करीब 5:30 बजे प्रताप मिश्रा ने अभिषेक के आठ वर्षीय बेटे से कहा कि अगर वह अपनी मां के सारे गहने लाकर दे देगा तो उसे नई रेसर बाइक खरीदकर घुमाएगा। बच्चे ने उसकी बात पर भरोसा कर घर में रखे मां के सभी जेवर लाकर प्रताप को दे दिए। इन जेवरों की कीमत करीब छह लाख रुपये बताई गई है।
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आरोप है कि जेवर मिलने के बाद तीनों आरोपी घर में ताला लगाकर भाग गए। अभिषेक ने कई बार फोन कर जेवर वापस मांगे लेकिन आरोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया। तीनों के मोबाइल बंद आ रहे हैं। मकान मालिक से पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी बिना बताए मकान छोड़कर चले गए हैं। थाना प्रभारी महेंद्र पांडेय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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