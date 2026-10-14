एक्सप्लेनर: 31 आरोपी, कई राज्यों तक नेटवर्क; गोरखपुर असलहा तस्करी नेटवर्क में लॉरेंस गिरोह की जड़ें हैं गहरी

सटीएफ के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कुछ ऐसे नाम सामने आए, जिनके कथित संपर्क लॉरेंस बिश्नोई गिरोह और गोल्डी बराड़ के नेटवर्क से जुड़े बताए गए हैं। इनमें बिहार के पश्चिमी चंपारण क्षेत्र से जुड़े शशांक पांडेय उर्फ पंडित का नाम प्रमुखता से सामने आया। जांच एजेंसी के मुताबिक, शशांक के जरिये कुछ आरोपियों के संपर्क कथित तौर पर इस नेटवर्क तक पहुंचे थे। शशांक के गोल्डी बराड़ से जुड़े संपर्कों और विदेशी असलहों की आपूर्ति में संभावित भूमिका की पड़ताल की जा रही है। रोहित गोदारा से जुड़े संभावित संपर्कों की भी जांच का उल्लेख सामने आया है।एसटीएफ ने यह भी बताया कि शशांक पहले विभिन्न मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। उसके पुराने मामलों, वर्तमान गतिविधियों और अन्य आरोपियों के साथ संपर्कों की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह हथियारों की खरीद, आपूर्ति या स्थानीय स्तर पर बिक्री में किस भूमिका में था।एसटीएफ की पड़ताल में श्रेयांश यादव की गतिविधियों को मुंबई में दर्ज पुराने मामले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस के अनुसार, अप्रैल 2025 में मुंबई पुलिस ने उसे हत्या के प्रयास के एक मामले में चार अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। उस मामले में आरोपियों को कथित तौर पर 50 लाख रुपये की सुपारी मिलने की बात जांच में सामने आई थी। पुलिस के मुताबिक, उसी प्रकरण में एक आरोपी विकास ठाकुर की अनमोल बिश्नोई से बातचीत की जानकारी भी जांच के दायरे में आई थी। इसके बाद श्रेयांश की गतिविधियों और उसके संपर्कों पर नजर रखे जाने की बात सामने आई।एजेंसी सूत्रों के अनुसार, आरोपी सीधे फोन पर बातचीत कम करते थे और इंटरनेट के लिए मॉडम का इस्तेमाल किए जाने की जानकारी भी जांच में सामने आई। इंस्टाग्राम आईडी के जरिये संपर्क और हथियारों से संबंधित बातचीत की पड़ताल की जा रही है। इन जानकारियों का मौजूदा मामले से संबंध स्थापित करने के लिए पुलिस पुराने मुकदमों के रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्यों और आरोपियों के बीच संपर्कों का मिलान कर रही है।जांच के दौरान पूर्वांचल में हथियार खरीदने वाले स्थानीय लोगों के नाम भी सामने आए। एसटीएफ के अनुसार, बांसगांव क्षेत्र के प्रमोद यादव, सोनारी शंकर के सूरज यादव और खोराबार क्षेत्र के राजू यादव ने कथित तौर पर एक-एक पिस्टल 40-40 हजार रुपये में खरीदी थी। इन लोगों तक हथियार पहुंचाने में आदर्श यादव की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, प्रमोद यादव स्थानीय स्तर पर पिस्टल की आपूर्ति करता था और इंटरनेट पर फर्जी आईडी बनाकर संपर्क तथा लेनदेन करता था। राजू यादव को उसका सहयोगी बताया गया है। जांच में पीएसी से निलंबित सिपाही सूरज यादव की भूमिका भी सामने आई है।एसटीएफ का दावा है कि प्रमोद यादव और सूरज यादव ने पुरानी रंजिश में एक युवक की हत्या कराने के इरादे से इसी नेटवर्क से चार पिस्टल करीब डेढ़ लाख रुपये में मंगाई थीं। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि हथियार किन लोगों के लिए खरीदे गए थे और कथित साजिश में दूसरे लोगों की क्या भूमिका थी। यहां जांच का एक दूसरा सिरा भी है। पुलिस के अनुसार, प्रमोद यादव की फेसबुक पोस्ट सामने आने के बाद करीब पांच वर्ष पुरानी रंजिश से जुड़े मामले की पड़ताल तेज हुई। वर्ष 2021 में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव की तैयारी के दौरान शुरू हुआ विवाद बाद में रंजिश में बदलने की बात सामने आई।पीड़ित पक्ष ने पहले भी जानलेवा हमले के आरोप लगाए थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मामले में विवेचना, न्यायालय के निर्देश पर दोबारा जांच और आरोप पत्र दाखिल होने जैसे चरण सामने आए। बाद में हरनही चौराहे पर एक युवक की गाड़ी रोककर हमला करने की कोशिश का आरोप भी लगाया गया। एसटीएफ अब इन घटनाओं, कथित हथियार खरीद और हत्या की साजिश के आरोपों के बीच संबंध की पुष्टि करने में जुटी है। इस संबंध में सामने आए दावों का सत्यापन पुराने मुकदमों और अन्य साक्ष्यों से किया जाना बाकी है।एसटीएफ की जांच केवल हाल में गिरफ्तार आरोपियों और उनके बताए संपर्कों तक सीमित नहीं है। पुलिस उन पुराने मामलों की भी पड़ताल कर रही है, जिनमें बरामद पिस्टलों का स्रोत इसी नेटवर्क से जुड़ा होने की आशंका है। जांच एजेंसी के अनुसार, कैंपियरगंज के एक आर्म्स एक्ट मामले में महाराजगंज के फरेंदा क्षेत्र के सिद्धार्थ के पास से बरामद पिस्टल तथा संतकबीरनगर के खलीलाबाद से जुड़े एक मामले में बरामद दो पिस्टलों के स्रोत की जांच की जा रही है। इन मामलों में मेहदावल निवासी चंद्रप्रकाश सिंह, सहजनवां के बघौरा निवासी ऋतिक सिंह और कुशीनगर के रामकोला निवासी अनुराग सिंह के नाम सामने आए हैं।पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन हथियारों को किससे खरीदा गया था, वे किन रास्तों से संबंधित लोगों तक पहुंचे और क्या इनकी आपूर्ति में गिरफ्तार आरोपियों की कोई भूमिका थी। जांच के इस चरण में हथियारों की बरामदगी, पुराने मुकदमों के दस्तावेज, आरोपियों के बयान और संपर्कों का मिलान महत्वपूर्ण है। यदि अलग-अलग मामलों में बरामद असलहों के स्रोत एक ही पाए जाते हैं, तो इससे कथित सप्लाई चेन को समझने में पुलिस को मदद मिल सकती है।सितंबर में पांच आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच आगे बढ़ने के साथ स्थानीय पुलिस और एसटीएफ ने अन्य संदिग्धों की तलाश तेज की। इसी क्रम में करन सोनकर को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई। पुलिस के मुताबिक, उसके कब्जे से .32 बोर की ऑटोमैटिक पिस्टल बरामद हुई थी। पूछताछ में उसने पिस्टल श्रेयांश यादव से 25 हजार रुपये में खरीदने की बात कही। मामले में नामजद प्रमोद यादव और राजू यादव ने सितंबर में न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। दोनों की भूमिका, कथित हथियार खरीद और नेटवर्क से जुड़े संपर्कों की जांच के लिए पुलिस ने जेल में बयान दर्ज करने तथा न्यायालय से रिमांड लेकर पूछताछ करने की तैयारी की जानकारी दी।इसके बाद की कार्रवाई में एसटीएफ ने रितेश दत्त त्रिपाठी उर्फ बोलबम त्रिपाठी उर्फ अभिषेक पंडित उर्फ छोटू को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। एजेंसी के अनुसार, उसके पास से दो .32 बोर पिस्टल, दो मैगजीन और एक कारतूस बरामद हुआ। आरोप है कि वह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से पिस्टल लाकर गोरखपुर और आसपास के जिलों में बेचता था। एसटीएफ के मुताबिक, रितेश ने पूछताछ में प्रति पिस्टल करीब 12 हजार रुपये में हथियार खरीदने और आगे बिक्री से मुनाफा कमाने की बात बताई। पुलिस ने इस कथित आपूर्ति व्यवस्था में राजू और ‘डॉक्टर’ नाम से पहचाने गए व्यक्ति की भूमिका की भी पड़ताल की।बाद के घटनाक्रम में पुलिस ने अन्य आरोपियों और संदिग्धों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। एक चरण पर एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की कार्रवाई में नाबालिग समेत 16 आरोपियों को जेल भेजे जाने और 17 नामजद आरोपियों की तलाश जारी रहने की बात सामने आई। इसके बाद भी गिरफ्तारियों और पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ा।एसटीएफ के मुताबिक, नेटवर्क से जुड़े कुछ संदिग्धों की लोकेशन राजस्थान और नेपाल सीमा के आसपास मिलने की जानकारी भी सामने आई। शशांक पांडेय की तलाश में राजस्थान पुलिस से संपर्क किए जाने और संभावित ठिकानों पर दबिश देने की बात कही गई। इसी तरह हरियाणा के सोनीपत निवासी सुमित कुमार दिलावर और कुशीनगर क्षेत्र से जुड़े आकाश सिंह, आसिफ तथा कृष्णा काका की लोकेशन नेपाल सीमा के आसपास मिलने की जानकारी सामने आई। एजेंसी के अनुसार, इन लोगों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। कार्रवाई की भनक लगने के बाद कुछ संदिग्धों के सीमा पार चले जाने की सूचना की भी पड़ताल की गई।नेटवर्क की संभावित अंतरराज्यीय पहुंच को देखते हुए एसटीएफ बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के अलावा गोरखपुर, कुशीनगर तथा महराजगंज में भी संपर्कों और ठिकानों की पड़ताल कर रही है। एजेंसी का उद्देश्य केवल फरार आरोपियों को पकड़ना नहीं, बल्कि हथियारों के स्रोत से लेकर अंतिम खरीदार तक की पूरी कड़ी का पता लगाना है।