Gorakhpur News: विदेश में नौकरी का झांसा देकर 20 युवकों से 20 लाख ठगे

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मठमैल निवासी सुनील यादव समेत अन्य युवकों ने एसएसपी से शिकायत की थी। आरोप है कि नेशनल टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए युवकों को विदेश में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया गया था। इस पर करीब 20 युवकों ने कुल 20 लाख रुपये दे दिए। आरोप है कि रकम लेने के बाद एजेंसी के लोग वीजा और नौकरी के संबंध में पूछने पर टालमटोल करने लगे। काफी इंतजार के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो युवकों ने अपने रुपये वापस मांगे। इस पर उन्हें कथित तौर पर फंसाने की धमकी दी गई। इसके बाद पीड़ितों ने एसएसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।पुलिस ने शिकायत के आधार पर एजेंसी संचालक अजय साहनी, कर्मचारी जयरामन, प्रशांत गौड़ उर्फ दीपक, अक्षत प्रताप सिंह, पूजा निषाद निवासी हनुमान मंदिर, बेतियाहाता, रवि राय और मकान मालिक तापस यादव निवासी एकला बाजार, गीडा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। थाना प्रभारी अश्वनी पांडेय ने बताया कि मामले में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है।