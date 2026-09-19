Gorakhpur News: कार्तिकेय हत्याकांड में 17 से पूछताछ, आठ टीमें जांच में जुटीं
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:31 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:31 AM IST
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गोरखपुर। बांसगांव थाना क्षेत्र के जयंतीपुर गांव में व्यापारी के बेटे कार्तिकेय मिश्रा उर्फ शुभम की हत्या की जांच में पुलिस ने अब तक 17 लोगों से पूछताछ की है।
इनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिनसे घटना से पहले 24 घंटे में कार्तिकेय की फोन पर बातचीत हुई थी। गांव के कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद कई लोगों को छोड़ दिया गया। गैंगस्टर टिक्का सिंह से भी पूछताछ की जा रही है। हत्या की वजह स्पष्ट करने के लिए पुलिस संदिग्ध संपर्कों और पुराने विवादों की कड़ियां जोड़ रही है।
बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र कार्तिकेय बुधवार रात खाना खाने के बाद घर से करीब 100 मीटर दूर बरामदे में सोने गया था। यहां परिवार के मवेशी, ट्रैक्टर और कृषि उपकरण रखे रहते हैं। बृहस्पतिवार भोर में वह घायल हालत में मिला। पुलिस की जांच में धारदार हथियार से हमला किए जाने की बात सामने आई। पोस्टमार्टम में सिर पर गंभीर चोट मिली। माथे के दाहिने और सिर के पिछले हिस्से में भी चोट के निशान मिले हैं।
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पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ कार्तिकेय का मोबाइल कब्जे में लिया है। मोबाइल बुधवार रात करीब नौ बजे तक ऑनलाइन था। इसके बाद संपर्क में रहे लोगों की कॉल डिटेल और बातचीत की पड़ताल की जा रही है।
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इनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिनसे घटना से पहले 24 घंटे में कार्तिकेय की फोन पर बातचीत हुई थी। गांव के कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद कई लोगों को छोड़ दिया गया। गैंगस्टर टिक्का सिंह से भी पूछताछ की जा रही है। हत्या की वजह स्पष्ट करने के लिए पुलिस संदिग्ध संपर्कों और पुराने विवादों की कड़ियां जोड़ रही है।
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बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र कार्तिकेय बुधवार रात खाना खाने के बाद घर से करीब 100 मीटर दूर बरामदे में सोने गया था। यहां परिवार के मवेशी, ट्रैक्टर और कृषि उपकरण रखे रहते हैं। बृहस्पतिवार भोर में वह घायल हालत में मिला। पुलिस की जांच में धारदार हथियार से हमला किए जाने की बात सामने आई। पोस्टमार्टम में सिर पर गंभीर चोट मिली। माथे के दाहिने और सिर के पिछले हिस्से में भी चोट के निशान मिले हैं।
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पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ कार्तिकेय का मोबाइल कब्जे में लिया है। मोबाइल बुधवार रात करीब नौ बजे तक ऑनलाइन था। इसके बाद संपर्क में रहे लोगों की कॉल डिटेल और बातचीत की पड़ताल की जा रही है।