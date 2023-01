शाहरुख खान फिल्म 'पठान' से चार साल बाद वापसी करने जा रहे हैं। फैंस को भी उनकी इस एक्शन एंटरटेनर का बेसब्री से इंतजार है। शाहरुख इन दिनों अपनी इस फिल्म का जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं। इस बीच शनिवार को उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से फैंस के लिए थोड़ा वक्त निकाला। शाहरुख ने ट्विटर पर लोगों के लिए आस्क एसआरके सेशन रखा, जिसमें यूजर्स अपने फेवरेट सितारे से कोई भी सवाल कर सकते थे।

इस सेशन के दौरान लोगों ने बड़ी संख्या में शाहरुख से सवाल किए। किंग खान ने भी इन सवालों के जवाब उसी अंदाज में दिया, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। #AskSrk के दौरान जब एक यूजर ने उनसे पूछा कि वह मन्नत के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन किंग खान उनसे मिलने बाहर नहीं आए, तो हाजिर जवाबी के लिए मशहूर शाहरुख ने इस बात का जवाब खास अंदाज में दिया। यूजर ने अपनी सेल्फी पोस्ट करते हुए लिखा, ''मैं इंतजार कर रहा था...बाहर क्यों नहीं आए? इसका जवाब देते हुए शाहरुख ने महफिल लूट ली। उन्होंने लिखा, ''लेजी महसूस कर रहा हूं...बेड पर चिल करना चाहता हूं यार।''



Feeling lazy want to chill in the bed yaar https://t.co/xN8qI2h9Ju