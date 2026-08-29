राशा थड़ानी: 'उई अम्मा' की सफलता का असर, राशा को लेकर 'लइका लइकी' के मेकर्स कर रहे खास तैयारी; जानें मामला?

रवीना टंडन की बेटी राशा थड़ानी की अगली फिल्म 'लाईकी लाईका' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। मगर फिलहाल मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट से संबंधित कोई जानकारी साझा नहीं की है। इसी बीच फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने इसे लेकर एक खास जानकारी दी।

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एक रिपोर्ट के मुताबिक राशा का इस फिल्म में एक जबरदस्त डांस हो सकता है। सूत्र ने बताया, ‘फिल्म के पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान जिन लोगों ने भी फिल्म देखी है, उन सभी ने अभय और राशा के अभिनय की तारीफ की है। हालांकि, आज के दौर में जब बॉलीवुड सिनेमा में संगीत की भी अहम भूमिका है और राशा यूथ के बीच फेमस भी हैं तो फिल्म निर्माता इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। अब मेकर्स अलग से एक और गाना शूट करने की योजना बना रहे हैं, जिससे दर्शकों के बीच फिल्म की पहुंच और बढ़ सके।’बता दें कि इससे पहले राशा की फिल्म 'आजाद' से उनका गाना 'उई अम्मा' भी खूब हिट रहा था।