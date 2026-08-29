टॉक्सिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: क्या वीकएंड पर दर्शक जुटा पाई यश की ‘टॉक्सिक’? शनिवार को फिल्म ने कमाए इतने करोड़

फिल्म ‘टॉक्सिक’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए चार दिन हो गए हैं। जहां इसने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन धुंआधार शुरुआत की थी, वहीं अब इसकी कमाई पहले दिन के मुकाबले काफी कम हो गई है। जानिए चौथे दिन फिल्म ने कितनी कमाई की है।