इंडियाज गॉट लेटेंट 2: फिर विवाद में उलझे समय रैना, शो में बिहारी-कश्मीरियों पर किया तंज; BJP नेता ने जताया रोष

भाजपा विधायक राम कदम ने क्या दी प्रतिक्रिया?

‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ के दौरान इस मामले पर भाजपा विधायक राम कदम ने कहा, ‘समाज में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए जानबूझकर विवादास्पद बयान देती हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य प्रसिद्धि हासिल करना है। हमें यह समझना होगा कि सनातन हिंदू धर्म के देवी-देवताओं और कश्मीरी पंडितों का उपहास नहीं किया जा सकता। कोई जानबूझकर आपत्तिजनक काम करके बाद में माफी नहीं मांग सकता। इस बीच, उन्हें पूरे देश में मुफ्त में मनचाही प्रसिद्धि मिल जाती है।’



क्या बोले मंत्री मिथलेश तिवारी?

इसी मामले पर बयान देते हुए बिहार के मंत्री मिथलेस तिवारी ने कहा, ‘हमारे देश के किसी भी नागरिक के विरुद्ध कोई भी अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है। ऐसी टिप्पणी करने वाले देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम अखंड भारत का सपना देखने वाले लोग हैं, और हमारे लिए राजा और आम आदमी बराबर हैं।’