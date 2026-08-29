टॉक्सिक: यश काे 'बॉस' कहकर क्यों बुलाते हैं अक्षय ओबेरॉय? निर्देशक गीतू मोहनदास की तारीफ में कही ये बात

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यश को क्यों कहते हैं बॉस?

अभिनेता यश के बारे में अक्षय ओबेरॉय ने कहा, ‘उनके लिए मेरे दिल से ही बॉस शब्द निकलता है। मैं उन्हें देखता हूं तो मुझे अपनी सारी कमियां नजर आती हैं। मुझे पता है कि मैं एक अच्छा अभिनेता हूं। इसमें विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शायद मुझमें कुछ और कमियां हैं। बॉस तो मानो चलती-फिरती इंडस्ट्री हैं, अपने खुद के प्रोजेक्ट बनाते हैं। उन्होंने कन्नड़ सिनेमा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और 'टॉक्सिक' को उनकी स्टारडम का भरपूर फायदा मिला।'

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फिल्म 'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई कर रही है। इसी बीच फिल्म में यश के को-स्टार रहे अक्षय ओबेरॉय ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह यश को बॉस कहकर क्यों बुलाते हैं? इसके साथ ही उन्होंने स्टार की जमकर तारीफ की।