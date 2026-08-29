बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: वीकेंड पर 'हनुमान अंश' ने चौंकाया, 'आवारापन 2' गिन रही आखिरी सांसे

फिल्म ‘आवारापन 2’ की कमाई में वीकेंड के बाद भी उछाल देखने को नहीं मिला। वहीं ‘हनुमान अंश’ की कमाई हर दिन बढ़ रही है। जानें शनिवार रहा किस फिल्म के नाम?

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