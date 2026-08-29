पहनावे पर रार: कृति के बाद अब सेलिना के कपड़ों पर विवाद, रक्षाबंधन की तस्वीरें वायरल; जानें क्या है मामला?

सेलिना ने पोस्ट में क्या लिखा?

सेलिना जेटली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपने त्योहार के दिन बिताए पलों को साझा किया। उन्होंने लिखा, ‘मैंने रक्षा बंधन अपने कुछ प्रिय लोगों के बीच मनाया, उस जगह पर जहां आकर मुझे हर बार अपार शक्ति और साहस मिलता है। 2024 के बाद से, जब से मेरे भाई ने हमें छोड़ दिया, मेरे लिए रक्षा बंधन का महत्व बदल गया है। मुझे अपने जीवन को अकल्पनीय तरीकों से फिर से संवारना पड़ा है।'



सेलिना ने आगे लिखा, 'अब जब भी मैं यहां आती हूं विनम्रता से भर जाती हूं। दिव्यांग बच्चे, कैंसर से उबर चुके नन्हे-मुन्ने, असाधारण दृढ़ता की कहानियां और निस्वार्थ भाव से एक-दूसरे से प्यार करने और समर्थन करने वाले लोग मुझे याद दिलाते हैं कि मेरी अपनी शिकायतें कभी-कभी कितनी छोटी लग सकती हैं।'



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