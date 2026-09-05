Delhi NCR News: साइकिल पोलो में जोन-13 और जोन-15 का दबदबा

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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। दिल्ली राज्य स्कूल खेल प्रतियोगिता के तहत आयोजित साइकिल पोलो मुकाबलों में विभिन्न जोन के खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का परिचय दिया। रोहिणी सेक्टर-23 स्थित राम क्रिकेट अकादमी में जूनियर और सीनियर व जूनियर बालक वर्ग की प्रतियोगिताएं हुईं। जूनियर वर्ग में जोन-13 ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।जोन-14 ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि जोन-02 की टीम तीसरे स्थान पर रही। सीनियर बालक वर्ग के मुकाबले में जोन-15 ने दमदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। जोन-13 ने दूसरे स्थान पर रहते हुए रजत पदक अपने नाम किया, जबकि जोन-08 को तीसरा स्थान मिला। जूनियर वर्ग में जोन-13 की जीत और सीनियर वर्ग में जोन-15 की सफलता प्रतियोगिता की प्रमुख उपलब्धियां रहीं।