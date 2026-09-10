ब्रिक्स सम्मेलन 2026: दिल्ली मेट्रो चलेगी या नहीं, स्टेशनों का कैसा रहेगा हाल? डीएमआरसी ने साफ की स्थिति

वैश्विक नेताओं के काफिलों के गुजरने के चलते लुटियन दिल्ली समेत राजधानी की कई सड़कें बंद रहेंगी। इस दौरान दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए निर्बाध रूप से यात्रा का साधन रहेगा। हालांकि, राजधानी में शुक्रवार को छुट्टी घोषित की गई है। वहीं, शनिवार और रविवार को छुट्टी होने के चलते यात्रियों की संख्या आम दिनों से कम होने की संभावना है।