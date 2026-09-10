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ब्रिक्स सम्मेलन 2026: दिल्ली मेट्रो चलेगी या नहीं, स्टेशनों का कैसा रहेगा हाल? डीएमआरसी ने साफ की स्थिति

Thu, 10 Sep 2026 10:15 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Thu, 10 Sep 2026 10:15 PM IST
सार

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मेट्रो सेवाएं बंद होने की अटकलों को खारिज किया। सभी स्टेशन खुले रहेंगे और संचालन सामान्य रहेगा। दिल्ली मेट्रो म्यूजियम 11 से 13 सितंबर तक बंद रहेगा।

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Metro services will operate normally all stations will remain open
दिल्ली मेट्रो - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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ब्रिक्स सम्मेलन के चलते 11 से 13 सितंबर के बीच मेट्रो सेवाएं बंद होने की अटकलों के बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने स्थिति स्पष्ट की है। डीएमआरसी ने सोशल मीडिया पर कहा है कि सभी मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक खुले रहेंगे और संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा।

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वैश्विक नेताओं के काफिलों के गुजरने के चलते लुटियन दिल्ली समेत राजधानी की कई सड़कें बंद रहेंगी। इस दौरान दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए निर्बाध रूप से यात्रा का साधन रहेगा। हालांकि, राजधानी में शुक्रवार को छुट्टी घोषित की गई है। वहीं, शनिवार और रविवार को छुट्टी होने के चलते यात्रियों की संख्या आम दिनों से कम होने की संभावना है।

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डीएमआरसी ने कहा है कि जब तक विशेष रूप से कोई अन्य घोषणा नहीं की जाती, मेट्रो सेवाएं पहले की तरह चलती रहेंगी। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपडेट के लिए डीएमआरसी की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी एप पर नजर बनाए रखें। 

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दिल्ली मेट्रो म्यूजियम 11 से 13 सितंबर तक रहेगा बंद
सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन स्थित दिल्ली मेट्रो म्यूजियम 11 से 13 सितंबर से रविवार तक बंद रहेगा। डीएमआरसी ने बताया कि म्यूजियम 14 सितंबर को अपने साप्ताहिक अवकाश के कारण बंद रहेगा और 15 सितंबर से दर्शकों के लिए फिर से खोल दिया जाएगा।

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