Delhi NCR News: आईपीयू के फॉर्मा प्रोग्राम में 15 सितंबर तक करें आवेदन

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नई दिल्ली। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के डी फॉर्मा एवं एम फॉर्मा प्रोग्राम में दाखिले के लिए 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अन्य प्रोग्राम की तरह 2,500 रुपये के आवेदन शुल्क के साथ इन दोनों प्रोग्राम में दाखिले के लिए आवेदन किया जा सकता है। ये दोनों प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के द्वारका कैंपस स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फार्मास्युटिकल साइंसेज में उपलब्ध हैं। दोनों में 60 एवं 100 सीटें उपलब्ध हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। ब्यूरो