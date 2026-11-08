दिल्ली: द्वारका में तीन नाइजीरियाई नागरिक हिरासत में, बिना वैध दस्तावेज के रह रहे थे; डिटेंशन सेंटर भेजे

द्वारका जिले की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने तीन विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। ये नागरिक वैध दस्तावेज के बिना भारत में अधिक समय तक रुके हुए थे। उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है।

विज्ञापन

पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। सहायक पुलिस आयुक्त सुभाष मलिक की निगरानी में इंस्पेक्टर सतीश कुमार के नेतृत्व में टीम काम कर रही थी। टीम द्वारका जिले के अधिकार क्षेत्र में अधिक समय तक रुके विदेशी नागरिकों की पहचान कर रही है। 31 अक्तूबर, 2026 को टीम ने विदेशी नागरिकों की जांच और सत्यापन किया। इस दौरान तीन नाइजीरियाई नागरिक बिना वैध कागजात के पाए गए। इनमें बार्थोलोम्यू उवाएबुका इलोएगबुनेम, कोनन ओकोचा और न्दुबुसी चार्ल्स न्वाबुफोर शामिल हैं। वे देश में रहने के लिए कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद उन्हें एफआरआरओ दिल्ली के समक्ष पेश किया गया।सत्यापन के बाद तीनों विदेशी नागरिकों को सेवा सदन, लमपुर, दिल्ली के प्रतिबंध केंद्र भेजा गया। एफआरआरओ द्वारा 31 अक्तूबर, 2026 को जारी आदेशों के तहत यह कार्रवाई हुई। आदेश संख्या 11502-05/(1037/26), 11506-09/(1038/26) और 11510-13/(1039/26) थे। तीनों को सेवा सदन, लमपुर, नई दिल्ली के अधीक्षक को सौंप दिया गया है।