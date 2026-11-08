Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Three Nigerian nationals taken into custody in Dwarka

दिल्ली: द्वारका में तीन नाइजीरियाई नागरिक हिरासत में, बिना वैध दस्तावेज के रह रहे थे; डिटेंशन सेंटर भेजे

Sun, 08 Nov 2026 02:41 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Sun, 08 Nov 2026 02:41 PM IST
विज्ञापन
Three Nigerian nationals taken into custody in Dwarka
पुलिस की गिरप्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

द्वारका जिले की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने तीन विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। ये नागरिक वैध दस्तावेज के बिना भारत में अधिक समय तक रुके हुए थे। उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है।

विज्ञापन


पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। सहायक पुलिस आयुक्त सुभाष मलिक की निगरानी में इंस्पेक्टर सतीश कुमार के नेतृत्व में टीम काम कर रही थी। टीम द्वारका जिले के अधिकार क्षेत्र में अधिक समय तक रुके विदेशी नागरिकों की पहचान कर रही है। 31 अक्तूबर, 2026 को टीम ने विदेशी नागरिकों की जांच और सत्यापन किया। इस दौरान तीन नाइजीरियाई नागरिक बिना वैध कागजात के पाए गए। इनमें बार्थोलोम्यू उवाएबुका इलोएगबुनेम, कोनन ओकोचा और न्दुबुसी चार्ल्स न्वाबुफोर शामिल हैं। वे देश में रहने के लिए कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद उन्हें एफआरआरओ दिल्ली के समक्ष पेश किया गया।
विज्ञापन


सेवा सदन भेजे गए
सत्यापन के बाद तीनों विदेशी नागरिकों को सेवा सदन, लमपुर, दिल्ली के प्रतिबंध केंद्र भेजा गया। एफआरआरओ द्वारा 31 अक्तूबर, 2026 को जारी आदेशों के तहत यह कार्रवाई हुई। आदेश संख्या 11502-05/(1037/26), 11506-09/(1038/26) और 11510-13/(1039/26) थे। तीनों को सेवा सदन, लमपुर, नई दिल्ली के अधीक्षक को सौंप दिया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed