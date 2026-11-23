विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। रविवार को दर्शकों की भारी भीड़ से गुलजार रहे भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में सोमवार को रौनक कुछ कम नजर आई। सप्ताह का पहला कार्यदिवस होने के कारण दर्शकों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को करीब 80 हजार लोग मेला देखने भारत मंडपम पहुंचे, जबकि रविवार को यह संख्या करीब 1.20 लाख थी। इस तरह एक दिन में फुटफॉल 40 हजार कम हुआ और दर्शकों की संख्या में लगभग 33 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।हालांकि, भीड़ कम होने के बावजूद मेले में खरीदारी और कारोबार का माहौल बना रहा। विभिन्न राज्यों के पवेलियन में हस्तशिल्प, सजावटी सामान, कपड़ों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं की खरीदारी करते लोग नजर आए। विदेशी पवेलियन में भी दूसरे देशों के उत्पादों को देखने के लिए दर्शक पहुंचे।मेले में परिवारों के साथ युवाओं की भी अच्छी भागीदारी रही। कई लोग खरीदारी के साथ नए उत्पादों और स्टार्टअप की जानकारी लेने पहुंचे। हॉल ऑफ इंस्पिरेशन में उद्यमियों के उत्पादों और तकनीकी नवाचारों ने लोगों का ध्यान खींचा। वहीं, खानपान के स्टॉलों पर भी रौनक बनी रही। लोग परिवार और दोस्तों के साथ विभिन्न राज्यों के व्यंजनों का स्वाद लेते दिखे।