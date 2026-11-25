Delhi NCR News: हुनर के दम पर दिव्यांग कारीगर बना रहे अपनी पहचान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 09:02 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 09:02 AM IST
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व्यापार मेले के विशेष मंडप में 19 राज्यों के 130 से अधिक कारीगरों ने सजाए स्टॉल, कुछ ही दिनों में 60.78 लाख रुपये से अधिक की बिक्री
सचिन कुमार
नई दिल्ली । आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन हाथों में ऐसा हुनर है कि देखने वाले दंग रह जाएं। बोलने-सुनने में असमर्थ हैं, फिर भी इशारों और मोबाइल के जरिए ग्राहकों को उत्पादों की खूबियां समझा रहे हैं। चलने-फिरने में परेशानी है, लेकिन व्हीलचेयर पर बैठकर कारोबार संभाल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में दिव्यांग कारीगर अपनी मेहनत और हुनर से न केवल उत्पाद बेच रहे हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की नई मिसाल भी पेश कर रहे हैं।
मेले के हॉल नंबर पांच में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से विशेष मंडप लगाया गया है। इसमें 19 राज्यों के 130 से अधिक दिव्यांग कारीगर और छोटे कारोबारी अपने उत्पादों के साथ पहुंचे हैं। यहां बांस और जूट की टोकरियां, मोमबत्तियां, मिट्टी के बर्तन, मधुबनी पेंटिंग, कपड़े और सजावटी सामान उपलब्ध हैं।
स्पर्श से आकार दे रहे खूबसूरत उत्पाद
मंडप में दृष्टिबाधित कारीगर हाथों के स्पर्श से बांस की पतली लकड़ियों और जूट के धागों से टोकरियां बना रहे हैं। वे मोम से अलग-अलग आकार की मोमबत्तियां भी तैयार करते हैं। उत्पादों की बारीकी और सुंदरता ग्राहकों को आकर्षित कर रही है।
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कभी दूसरों पर निर्भरता का था डर, अब खुद संभाल रहे कारोबार
केरल के कारीगर अनंतु बताते हैं कि शुरुआत में उन्हें लगता था कि दिव्यांगता के कारण वे कुछ नहीं कर पाएंगे और दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने हुनर को निखारा। आज वे खुद उत्पाद बनाकर बड़े मेले में बेच रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऋतिक भी अपने बनाए सामान के साथ पहुंचे हैं। उनका कहना है कि लोगों से अपने काम की सराहना मिलना उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है।
इशारों और मोबाइल से ग्राहकों से संवाद
बोलने और सुनने में असमर्थ कारीगर इशारों के जरिये ग्राहकों को उत्पादों की जानकारी देते हैं। जरूरत पड़ने पर मोबाइल पर कीमत और खूबियां लिखकर दिखाते हैं। वहीं, कई कारीगर व्हीलचेयर पर बैठकर ग्राहकों को सामान दिखाने से लेकर बिक्री का हिसाब रखने तक की जिम्मेदारी खुद निभा रहे हैं। मंडप में एलिम्को के स्टॉल पर मोटर चालित ट्राइसाइकिल और स्मार्ट छड़ी जैसे सहायक उपकरण भी प्रदर्शित किए गए हैं।
बिक्री 5.50 लाख से बढ़कर 60.78 लाख रुपये के पार
भारत व्यापार संवर्धन संगठन के मुताबिक, विशेष मंडप में शुरुआती दिनों में करीब 5.50 लाख रुपये की बिक्री हुई थी, जो कुछ ही दिनों में बढ़कर 60.78 लाख रुपये से अधिक पहुंच गई। कारीगरों को मुफ्त या रियायती दरों पर स्टॉल उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उन्हें बिचौलियों के बिना सीधे ग्राहकों तक पहुंचने, अपने उत्पादों की कीमत तय करने और कारोबार बढ़ाने का अवसर मिल रहा है।
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सचिन कुमार
नई दिल्ली । आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन हाथों में ऐसा हुनर है कि देखने वाले दंग रह जाएं। बोलने-सुनने में असमर्थ हैं, फिर भी इशारों और मोबाइल के जरिए ग्राहकों को उत्पादों की खूबियां समझा रहे हैं। चलने-फिरने में परेशानी है, लेकिन व्हीलचेयर पर बैठकर कारोबार संभाल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में दिव्यांग कारीगर अपनी मेहनत और हुनर से न केवल उत्पाद बेच रहे हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की नई मिसाल भी पेश कर रहे हैं।
मेले के हॉल नंबर पांच में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से विशेष मंडप लगाया गया है। इसमें 19 राज्यों के 130 से अधिक दिव्यांग कारीगर और छोटे कारोबारी अपने उत्पादों के साथ पहुंचे हैं। यहां बांस और जूट की टोकरियां, मोमबत्तियां, मिट्टी के बर्तन, मधुबनी पेंटिंग, कपड़े और सजावटी सामान उपलब्ध हैं।
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स्पर्श से आकार दे रहे खूबसूरत उत्पाद
मंडप में दृष्टिबाधित कारीगर हाथों के स्पर्श से बांस की पतली लकड़ियों और जूट के धागों से टोकरियां बना रहे हैं। वे मोम से अलग-अलग आकार की मोमबत्तियां भी तैयार करते हैं। उत्पादों की बारीकी और सुंदरता ग्राहकों को आकर्षित कर रही है।
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कभी दूसरों पर निर्भरता का था डर, अब खुद संभाल रहे कारोबार
केरल के कारीगर अनंतु बताते हैं कि शुरुआत में उन्हें लगता था कि दिव्यांगता के कारण वे कुछ नहीं कर पाएंगे और दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने हुनर को निखारा। आज वे खुद उत्पाद बनाकर बड़े मेले में बेच रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऋतिक भी अपने बनाए सामान के साथ पहुंचे हैं। उनका कहना है कि लोगों से अपने काम की सराहना मिलना उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है।
इशारों और मोबाइल से ग्राहकों से संवाद
बोलने और सुनने में असमर्थ कारीगर इशारों के जरिये ग्राहकों को उत्पादों की जानकारी देते हैं। जरूरत पड़ने पर मोबाइल पर कीमत और खूबियां लिखकर दिखाते हैं। वहीं, कई कारीगर व्हीलचेयर पर बैठकर ग्राहकों को सामान दिखाने से लेकर बिक्री का हिसाब रखने तक की जिम्मेदारी खुद निभा रहे हैं। मंडप में एलिम्को के स्टॉल पर मोटर चालित ट्राइसाइकिल और स्मार्ट छड़ी जैसे सहायक उपकरण भी प्रदर्शित किए गए हैं।
बिक्री 5.50 लाख से बढ़कर 60.78 लाख रुपये के पार
भारत व्यापार संवर्धन संगठन के मुताबिक, विशेष मंडप में शुरुआती दिनों में करीब 5.50 लाख रुपये की बिक्री हुई थी, जो कुछ ही दिनों में बढ़कर 60.78 लाख रुपये से अधिक पहुंच गई। कारीगरों को मुफ्त या रियायती दरों पर स्टॉल उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उन्हें बिचौलियों के बिना सीधे ग्राहकों तक पहुंचने, अपने उत्पादों की कीमत तय करने और कारोबार बढ़ाने का अवसर मिल रहा है।