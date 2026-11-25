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व्यापार मेले में गुजरात और केरलम के स्टॉल पर परंपरा, हुनर और स्थानीय कारोबार की अनूठी झलक देखने को मिल रही है। गुजरात के कच्छ की हाथ से तैयार तांबे की घंटियां और विंड चाइम लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, वहीं अहमदाबाद की दिव्यांग कलाकार काजल अपनी पेंटिंग के जरिये प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। दूसरी ओर, केरलम के स्टॉल पर समुद्री खानपान, नारियल के रेशे से बने पर्यावरण अनुकूल उत्पाद, जंगल की चाय और चंदन के सामान खरीदारों को आकर्षित कर रहे हैं। इन स्टॉलों पर हस्तशिल्प से लेकर खानपान तक की ऐसी रेंज है, जिसमें अलग-अलग बजट के विकल्प मौजूद हैं।गुजरात के कच्छ से आए साहिल अपने स्टॉल पर पारंपरिक तरीके से तैयार तांबे की घंटियां यानी कॉपर बेल और विंड चाइम लेकर पहुंचे हैं। हाथ से तैयार इन उत्पादों में कच्छ की पारंपरिक कारीगरी की झलक दिखाई देती है। यहां 100 रुपये से कॉपर की-रिंग उपलब्ध है, जबकि कॉपर बेल की कीमत 6000 रुपये तक है। विंड चाइम 600 से 3000 रुपये तक में खरीदी जा सकती हैं। सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाले इन उत्पादों की अलग-अलग डिजाइन और कीमतें ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं।काजल की पेंटिंग में दिख रही कला की ताकतअहमदाबाद की सुनने और बोलने में असमर्थ कलाकार काजल अपनी रचनात्मकता से मेले में अलग पहचान बना रही हैं। वह कैनवास के साथ कांच, पत्थर और बोतलों पर भी पेंटिंग करती हैं। उनकी बनाई कलाकृतियों और सजावटी उत्पादों की कीमत 500 से 5000 रुपये तक है। काजल पहले भी व्यापार मेले में हिस्सा ले चुकी हैं। इस बार भी वह अपनी कलाकृतियों के साथ पहुंची हैं। रोजमर्रा की वस्तुओं को अपनी कला से आकर्षक रूप देना उनके काम की खासियत है।नारियल के रेशे से तैयार हो रहे पर्यावरण के अनुकूल उत्पादकेरलम के कॉयर विभाग के स्टॉल पर नारियल के रेशे यानी कॉयर से बने उत्पादों की विस्तृत रेंज उपलब्ध है। विभाग से जुड़े गिरीश बहादुर के मुताबिक, यहां रस्सी से तैयार मैट 300 से 3000 रुपये तक में मिल रहे हैं। बागवानी के लिए कोको पॉट की कीमत 25 से 120 रुपये है। इसके अलावा रस्सी से बने गमले 250 रुपये और नेस्ट 150 रुपये में उपलब्ध हैं। उत्पादों के डेमो पीस 300 से 700 रुपये तक में खरीदे जा सकते हैं। इनका इस्तेमाल घरों, बालकनी और गार्डन की सजावट के साथ बागवानी में भी किया जा सकता है।झींगा अचार और सूखी मछली का खास स्वादकेरलम के मत्स्य विभाग के स्टॉल पर समुद्री खानपान के शौकीनों के लिए कई विकल्प हैं। विभाग से जुड़ी रहना और मार्टिन यहां प्रॉन चटनी, फिश पिकल, प्रॉन पिकल और सूखी मछलियों की बिक्री कर रहे हैं। 100 ग्राम प्रॉन चटनी 150 रुपये में उपलब्ध है। सूखी शार्क का 100 ग्राम पैक 100 रुपये और 50 ग्राम सूखे झींगे का मांस 120 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा केरलम के पारंपरिक चिप्स भी रखे गए हैं। इनकी 200 ग्राम की पैकिंग 150 रुपये में उपलब्ध है।जंगल की चाय और चंदन के उत्पाद भी खासकेरलम के वन विभाग और इको टूरिज्म से जुड़े संथोष के स्टॉल पर प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े उत्पाद देखने को मिल रहे हैं। यहां जंगल की चाय का 500 ग्राम पैक 150 रुपये में उपलब्ध है। इसके अलावा मरायूर और मुन्नार के चंदन से जुड़े उत्पाद भी आकर्षण का केंद्र हैं। चंदन का तेल दो ग्राम के लिए 1000 रुपये में मिल रहा है, जबकि चंदन की कीमत 25 रुपये प्रति ग्राम है।स्थानीय कारोबारियों को मिल रहा बड़ा मंचगुजरात और केरलम के स्टॉल मेले में सिर्फ उत्पादों की विविधता ही नहीं दिखा रहे, बल्कि स्थानीय कारीगरों और छोटे कारोबारियों को बाजार उपलब्ध कराने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कच्छ के हस्तशिल्प, काजल की कलाकृतियों और केरलम के कॉयर व खाद्य उत्पादों के जरिये कारोबारी देशभर से आने वाले ग्राहकों तक अपनी पहुंच बना रहे हैं।