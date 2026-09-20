Delhi NCR News: देहव्यापार से जुडी महिलाओं ने की श्री गणेश की पूजा

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सुनील देवधर के आवास पर गणेश उत्सव, कमला मार्केट थाने की उपनिरीक्षक किरण सेठी भी रहीं मौजूदसंवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए भाजपा नेता और माय होम इंडिया के संस्थापक सुनील देवधर के नॉर्थ एवेन्यू स्थित आवास पर समरसता श्री गणेश उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देहव्यापार से जुड़ी महिलाओं ने गणेश पूजन, महाआरती में भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। कमला मार्केट थाने की उपनिरीक्षक किरण सेठी के साथ पहुंचीं महिलाओं ने श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की आरती की।नॉर्थ एवेन्यू स्थित आवास संख्या 211 में आयोजित कार्यक्रम में सभी को समान सम्मान देने का संदेश दिया गया। सुनील देवधर ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के आत्मसम्मान की रक्षा करना ही सच्ची मानवता और हिंदुत्व की मूल सीख है। भगवान गणेश के दरबार में किसी तरह का भेदभाव नहीं है और सभी समान हैं।देवधर ने वर्ष 2021 में दिल्ली में समरसता श्री गणेश पूजन की शुरुआत की थी। आयोजकों के अनुसार, इस वर्ष सिख समाज और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारी भी गणेश पूजन और आरती में शामिल हो चुके हैं। आने वाले दिनों में मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध भिक्षु, दलित, किन्नर, दिव्यांग, बालगृहों के बच्चे, पूर्व नक्सली, चकमा समुदाय और पूर्वोत्तर भारत के छात्र-छात्राओं सहित विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक समुदायों को उत्सव में आमंत्रित किया जाएगा। वेद पाठशालाओं के विद्यार्थियों को भी पूजन में शामिल करने की योजना है।