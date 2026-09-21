दिल्ली में फिर हैवानियत: स्टेशनरी खरीदने निकली नाबालिग से दरिंदगी, पड़ोसी ने हाथ-पैर बांधकर किया दुष्कर्म

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सदर बाजार की घटना 16 सितंबर की रात को हुई। दिल्ली पुलिस को नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न की पीसीआर कॉल मिली थी। सदर बाजार थाने की टीम और संबंधित एसीपी तुरंत मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि रात करीब 11 बजे पीड़िता स्टेशनरी खरीदने निकली थी। पड़ोस की दुकान में मौजूद 56 वर्षीय मकसूद ने उसे बहला-फुसलाकर दुकान के अंदर बुलाया।उसने नाबालिग के हाथ-पैर बांधकर यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म, पॉक्सो और बंधक बनाने का मुकदमा दर्ज किया। आरोपी मकसूद को उसी दिन गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उत्तरी जिले का महिला थाना इस मामले को संवेदनशीलता से संभाल रहा है। यह थाना महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर तेजी से कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।इससे पहले, 13 सितंबर को उत्तरी दिल्ली के स्वरूप नगर में एक और जघन्य अपराध सामने आया। कुशक रोड पर जयपाल राणा के खेत के पास एक सड़ी-गली लाश मिली थी। पुलिस शुरू में शव की पहचान नहीं कर पाई थी। बाद में पीड़िता की पहचान 17 साल की लड़की के रूप में हुई।जांच में पता चला कि इस वारदात को चार लोगों ने अंजाम दिया था। इनमें तीन नाबालिग आरोपी शामिल थे। पुलिस के अनुसार, पीड़िता आरोपियों को जानती थी और उनके साथ टेंपो में सफर कर रही थी। सफर के दौरान सभी ने शराब पी और लड़की से दुष्कर्म किया। इसके बाद चाकू से गोदकर उसकी बर्बरता से हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने शव को खुले इलाके में फेंक दिया था।