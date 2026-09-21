दिल्ली में फिर हैवानियत: स्टेशनरी खरीदने निकली नाबालिग से दरिंदगी, पड़ोसी ने हाथ-पैर बांधकर किया दुष्कर्म
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 21 Sep 2026 11:10 AM IST
सार
राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हुई है। सदर बाजार इलाके में एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया। दिल्ली पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो और बंधक बनाने का मुकदमा दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है
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विस्तार
राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हुई है। सदर बाजार इलाके में एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। फिलहाल, दिल्ली पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो और बंधक बनाने का मुकदमा दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
सदर बाजार में नाबालिग लड़की से हैवानियत
सदर बाजार की घटना 16 सितंबर की रात को हुई। दिल्ली पुलिस को नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न की पीसीआर कॉल मिली थी। सदर बाजार थाने की टीम और संबंधित एसीपी तुरंत मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि रात करीब 11 बजे पीड़िता स्टेशनरी खरीदने निकली थी। पड़ोस की दुकान में मौजूद 56 वर्षीय मकसूद ने उसे बहला-फुसलाकर दुकान के अंदर बुलाया।
उसने नाबालिग के हाथ-पैर बांधकर यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म, पॉक्सो और बंधक बनाने का मुकदमा दर्ज किया। आरोपी मकसूद को उसी दिन गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उत्तरी जिले का महिला थाना इस मामले को संवेदनशीलता से संभाल रहा है। यह थाना महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर तेजी से कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।
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स्वरूप नगर में हुई थी बर्बर हत्या
इससे पहले, 13 सितंबर को उत्तरी दिल्ली के स्वरूप नगर में एक और जघन्य अपराध सामने आया। कुशक रोड पर जयपाल राणा के खेत के पास एक सड़ी-गली लाश मिली थी। पुलिस शुरू में शव की पहचान नहीं कर पाई थी। बाद में पीड़िता की पहचान 17 साल की लड़की के रूप में हुई।
चार आरोपी गिरफ्तार
जांच में पता चला कि इस वारदात को चार लोगों ने अंजाम दिया था। इनमें तीन नाबालिग आरोपी शामिल थे। पुलिस के अनुसार, पीड़िता आरोपियों को जानती थी और उनके साथ टेंपो में सफर कर रही थी। सफर के दौरान सभी ने शराब पी और लड़की से दुष्कर्म किया। इसके बाद चाकू से गोदकर उसकी बर्बरता से हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने शव को खुले इलाके में फेंक दिया था।
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सदर बाजार में नाबालिग लड़की से हैवानियत
सदर बाजार की घटना 16 सितंबर की रात को हुई। दिल्ली पुलिस को नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न की पीसीआर कॉल मिली थी। सदर बाजार थाने की टीम और संबंधित एसीपी तुरंत मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि रात करीब 11 बजे पीड़िता स्टेशनरी खरीदने निकली थी। पड़ोस की दुकान में मौजूद 56 वर्षीय मकसूद ने उसे बहला-फुसलाकर दुकान के अंदर बुलाया।
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उसने नाबालिग के हाथ-पैर बांधकर यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म, पॉक्सो और बंधक बनाने का मुकदमा दर्ज किया। आरोपी मकसूद को उसी दिन गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उत्तरी जिले का महिला थाना इस मामले को संवेदनशीलता से संभाल रहा है। यह थाना महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर तेजी से कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।
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स्वरूप नगर में हुई थी बर्बर हत्या
इससे पहले, 13 सितंबर को उत्तरी दिल्ली के स्वरूप नगर में एक और जघन्य अपराध सामने आया। कुशक रोड पर जयपाल राणा के खेत के पास एक सड़ी-गली लाश मिली थी। पुलिस शुरू में शव की पहचान नहीं कर पाई थी। बाद में पीड़िता की पहचान 17 साल की लड़की के रूप में हुई।
चार आरोपी गिरफ्तार
जांच में पता चला कि इस वारदात को चार लोगों ने अंजाम दिया था। इनमें तीन नाबालिग आरोपी शामिल थे। पुलिस के अनुसार, पीड़िता आरोपियों को जानती थी और उनके साथ टेंपो में सफर कर रही थी। सफर के दौरान सभी ने शराब पी और लड़की से दुष्कर्म किया। इसके बाद चाकू से गोदकर उसकी बर्बरता से हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने शव को खुले इलाके में फेंक दिया था।