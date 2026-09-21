दिल्ली: हाईकोर्ट को आज मिल गए सात जज, मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ; जजों की संख्या बढ़कर 50 हुई

दिल्ली हाईकोर्ट का आज सात नए जज मिल गए हैं। सात न्यायिक अधिकारियों ने औपचारिक रूप से पद की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन नियुक्तियों के बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है।

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Seven judicial officers formally join the Delhi High Court bench after taking the oath of office before Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya. Nivedita Anil Sharma and Nisha Sahay Saxena take the oath as judges, while Sanjay Sharma, Bharat Parashar, Dr Aditi Choudhary, Dinesh… pic.twitter.com/8nDFn79MYC — ANI (@ANI) September 21, 2026

यह शपथ ग्रहण समारोह हाईकोर्ट परिसर में संपन्न हुआ। नवनियुक्त अधिकारियों के शामिल होने से हाईकोर्ट की न्यायिक क्षमता में वृद्धि हुई। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना ने न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। वहीं, संजय शर्मा, भारत पराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज ने अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।इस अवसर पर हाईकोर्ट के सभी मौजूदा न्यायाधीश उपस्थित थे। इन नियुक्तियों से हाई कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। यह कदम न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।शपथ ग्रहण समारोह एक महत्वपूर्ण औपचारिक प्रक्रिया है। इसमें नवनियुक्त न्यायाधीश संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेते हैं। यह प्रक्रिया उनकी न्यायिक जिम्मेदारियों की शुरुआत का प्रतीक है। चीफ जस्टिस द्वारा शपथ दिलाना इस समारोह की गरिमा को बढ़ाता है। नए न्यायाधीशों का शामिल होना न्यायपालिका की सक्रियता और मजबूती को दर्शाता है।