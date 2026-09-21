पोती के जन्मदिन पर घर में डाका: बर्थडे मनाने गया परिवार, 45 मिनट में हुई चोरी; दिल्ली के संगम विहार में वारदात

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संगम विहार के सैनिक बाजार इलाके में रविवार रात एक घर में चोरी हुई। पुलिस को 21 सितंबर, 2026 को नेब सराय पुलिस स्टेशन में चोरी की सूचना मिली थी। परिवार एक समारोह में गया था, तभी चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। विज्ञापन

मौके पर पहुंचने पर पता चला कि घर में सेंधमारी हुई थी। कुछ जेवर और नकदी चोरी होने की सूचना मिली। क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस टीम ने कुछ सबूत जुटाए हैं। जिनकी जांच की जा रही है। मामले को सुलझाने के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। इनमें क्राइम टीम और बीट स्टाफ शामिल हैं। सीसीटीवी फुटेज और अन्य निशान भी खंगाले जा रहे हैं। कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) टीम ने सबूत जुटाए हैं।





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पीड़ित परिवार का सामने आया बयान

पीड़ित मोमीना ने बताया कि उनका बड़ा बेटा घर पर था। पति सुबह ही निकल गए थे। वे अपनी पोती का जन्मदिन मनाने सुंदर नर्सरी गए थे। इसके बाद लाजपत नगर में रात का खाना खाया। वापस लौटने से पहले बेटी ने केक काटने को कहा, इसलिए वे हौज खास गए।



#WATCH | Delhi | Victim Momeena says, "My eldest son was at home. My husband had left in the morning... We went to celebrate my granddaughter's birthday at Sundar Nursery. Then we went to Lajpat Nagar for dinner. Afterwards, as we were getting ready to leave, my daughter said we… https://t.co/pibakYCtVW pic.twitter.com/gsT3y5YC2s — ANI (@ANI) September 20, 2026

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