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पोती के जन्मदिन पर घर में डाका: बर्थडे मनाने गया परिवार, 45 मिनट में हुई चोरी; दिल्ली के संगम विहार में वारदात

Mon, 21 Sep 2026 10:26 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 21 Sep 2026 10:26 AM IST
सार

दिल्ली के संगम विहार में बीती रात एक बड़ी चोरी की वारदात से सनसनी मच गई। परिवार पोती का जन्मदिन मनाने गया था। पहुंचने पर पता चला कि घर का ताला तोड़कर जेवरात और नकदी चोरी कर ली गई है।

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Jewelry and cash worth lakhs stolen from house in Delhi Sangam Vihar within span of 45 minutes
दिल्ली के संगम विहार में चोरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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संगम विहार के सैनिक बाजार इलाके में रविवार रात एक घर में चोरी हुई। पुलिस को 21 सितंबर, 2026 को नेब सराय पुलिस स्टेशन में चोरी की सूचना मिली थी। परिवार एक समारोह में गया था, तभी चोरों ने वारदात को अंजाम दिया।

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मौके पर पहुंचने पर पता चला कि घर में सेंधमारी हुई थी। कुछ जेवर और नकदी चोरी होने की सूचना मिली। क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस टीम ने कुछ सबूत जुटाए हैं। जिनकी जांच की जा रही है। मामले को सुलझाने के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। इनमें क्राइम टीम और बीट स्टाफ शामिल हैं। सीसीटीवी फुटेज और अन्य निशान भी खंगाले जा रहे हैं। कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) टीम ने सबूत जुटाए हैं।

 
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पीड़ित परिवार का सामने आया बयान
पीड़ित मोमीना ने बताया कि उनका बड़ा बेटा घर पर था। पति सुबह ही निकल गए थे। वे अपनी पोती का जन्मदिन मनाने सुंदर नर्सरी गए थे। इसके बाद लाजपत नगर में रात का खाना खाया। वापस लौटने से पहले बेटी ने केक काटने को कहा, इसलिए वे हौज खास गए।

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मोमीना के पति 30-45 मिनट में घर पहुंचने वाले थे। इसी दौरान चोरी हुई। पति के घर पहुंचने पर उन्होंने मोमीना को फोन किया। उन्होंने बताया कि ऊपरी गेट, कांच और ड्रेसिंग एरिया के ताले टूटे थे। बहू की चेन, नकदी, चूड़ियां, मोमीना की चूड़ियां और बेटियों के जेवर चोरी हो गए थे। मोमीना ने कहा कि चोरों का पता लगाना पुलिस का काम है। 
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