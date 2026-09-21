कौन हैं हीरल साधु?: वर्ल्ड स्केट गेम्स में किया क्वालीफाई, आधी रात दिल्ली की सड़कों पर करती थीं प्रैक्टिस

दिल्ली की सड़कों पर आधी रात तक स्केटिंग की प्रैक्टिस, सुरक्षा के लिए पीछे चलती पिता की कार और करीब 300 किलोमीटर दूर ट्रैक पर अभ्यास-इन संघर्षों को पार करते हुए 20 वर्षीय स्केटर हीरल साधु ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का टिकट हासिल किया है। एक से पांच सितंबर तक आयोजित इंडिया टीम सिलेक्शन ट्रायल में हीरल ने चार स्वर्ण पदक जीतकर वर्ल्ड स्केट गेम्स के लिए क्वालीफाई किया।

विज्ञापन