दिल्ली में दो जगह लगी आग: मालवीय नगर में बुझाई गई, उत्तम नगर में दमकल की गाड़ियां मौके पर; कोई जनहानि नहीं

#WATCH | Delhi: Fire tenders reached the spot after a fire broke out in the basement of a building at Khidki Extension. https://t.co/2ADBo6iPal — ANI (@ANI) November 7, 2026

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#WATCH | Delhi: Fire officer, Kamlesh, says, "We received a call and reached Malviya Nagar; we even tried calling the person who reported it... It took us about 15 to 20 minutes to extinguish the fire in the car. Three fire engines arrived. The cause is being investigated... We rescued 10 to 11 people..." — ANI (@ANI) November 7, 2026

#WATCH | Delhi: Fire tenders reach the spot after a fire broke out at a hardware store building on Najafgarh Road in Uttam Nagar. https://t.co/XL2s4B0PF9 — ANI (@ANI) November 7, 2026

दमकल अधिकारी कमलेश ने बताया कि हमें एक कॉल मिली और हम मालवीय नगर पहुंचे। हमने उस व्यक्ति को भी फोन करने की कोशिश की जिसने सूचना दी थी। कार में लगी आग को बुझाने में हमें लगभग 15 से 20 मिनट लगे। दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। हमने 10 से 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।आग लगने की दूसरी घटना उत्तम नगर की है। उत्तम नगर के नजफगढ़ रोड पर स्थित एक हार्डवेयर स्टोर की इमारत में आग लगने के बाद, दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग बुझाने की कोशिश जारी है।