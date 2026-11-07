दिल्ली में दो जगह लगी आग: मालवीय नगर में बुझाई गई, उत्तम नगर में दमकल की गाड़ियां मौके पर; कोई जनहानि नहीं
दमकल से मिली जानकारी के अनुसार मालवीय नगर के खिड़की एक्सटेंशन में एक इमारत के बेसमेंट में आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाया गया।
विस्तार
#WATCH | Delhi: Fire tenders reached the spot after a fire broke out in the basement of a building at Khidki Extension. https://t.co/2ADBo6iPal— ANI (@ANI) November 7, 2026
दमकल अधिकारी कमलेश ने बताया कि हमें एक कॉल मिली और हम मालवीय नगर पहुंचे। हमने उस व्यक्ति को भी फोन करने की कोशिश की जिसने सूचना दी थी। कार में लगी आग को बुझाने में हमें लगभग 15 से 20 मिनट लगे। दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। हमने 10 से 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।
#WATCH | Delhi: Fire officer, Kamlesh, says, "We received a call and reached Malviya Nagar; we even tried calling the person who reported it... It took us about 15 to 20 minutes to extinguish the fire in the car. Three fire engines arrived. The cause is being investigated... We rescued 10 to 11 people..."— ANI (@ANI) November 7, 2026
आग लगने की दूसरी घटना उत्तम नगर की है। उत्तम नगर के नजफगढ़ रोड पर स्थित एक हार्डवेयर स्टोर की इमारत में आग लगने के बाद, दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग बुझाने की कोशिश जारी है।
#WATCH | Delhi: Fire tenders reach the spot after a fire broke out at a hardware store building on Najafgarh Road in Uttam Nagar. https://t.co/XL2s4B0PF9— ANI (@ANI) November 7, 2026