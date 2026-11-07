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दिल्ली में दो जगह लगी आग: मालवीय नगर में बुझाई गई, उत्तम नगर में दमकल की गाड़ियां मौके पर; कोई जनहानि नहीं

Sun, 08 Nov 2026 01:36 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 08 Nov 2026 01:36 AM IST
सार

दमकल से मिली जानकारी के अनुसार मालवीय नगर के खिड़की एक्सटेंशन में एक इमारत के बेसमेंट में आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाया गया।

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Two fires broke out in Delhi: Malviya Nagar fire extinguished, fire tenders reached the spot in Uttam Nagar
उत्तम नगर में आग - फोटो : ANI

विस्तार
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दिल्ली में दो जगहों पर आग लगने की खबर है। दमकल से मिली जानकारी के अनुसार मालवीय नगर के खिड़की एक्सटेंशन में एक इमारत के बेसमेंट में आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाया गया। उत्तम नगर में एक हार्डवेयर स्टोर में आग लग गई है। बुझाने की कोशिश है। 
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दमकल अधिकारी कमलेश ने बताया कि हमें एक कॉल मिली और हम मालवीय नगर पहुंचे। हमने उस व्यक्ति को भी फोन करने की कोशिश की जिसने सूचना दी थी। कार में लगी आग को बुझाने में हमें लगभग 15 से 20 मिनट लगे। दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। हमने 10 से 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।
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आग लगने की दूसरी घटना उत्तम नगर की है। उत्तम नगर के नजफगढ़ रोड पर स्थित एक हार्डवेयर स्टोर की इमारत में आग लगने के बाद, दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग बुझाने की कोशिश जारी है। 



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