Delhi NCR News: तीन लापता बच्चों को सुरक्षित तलाशा

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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने तीन लापता नाबालिग बच्चों और करीब ढाई साल से लापता मानसिक रूप से अस्वस्थ एक युवक को खोज निकाला। पुलिस ने तकनीकी निगरानी, सूचना तंत्र और विभिन्न संस्थाओं से मिली जानकारी के आधार पर इन सभी का पता लगाया। पुलिस उपायुक्त चंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हजरत निजामुद्दीन थाने में 25 अगस्त को तीन बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इनमें 11, 8 और 6 साल के तीन भाई शामिल थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम ने तलाश शुरू की।