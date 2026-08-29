दिल्लीवालों के लिए राहत की खबर: दिल्ली पहुंची कांदा एक्सप्रेस, प्याज की कीमतों में राहत की उम्मीद
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sat, 29 Aug 2026 03:52 AM IST
सार
दिल्ली के बाजारों में प्याज के दाम हाल में 60-70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए थे। कांदा एक्सप्रेस और बफर स्टॉक की आवक के बाद शुक्रवार को आजादपुर, गाजीपुर और ओखला मंडियों में प्याज के थोक भाव करीब 20 से 42.50 रुपये किलो के बीच रहे।
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विस्तार
प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच दिल्लीवालों के लिए राहत की खबर है। महाराष्ट्र के नासिक से आने वाले 840 मीट्रिक टन प्याज में से पहली खेप में 453.65 टन लेकर कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच गई है।
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पहली खेप को आजादपुर मंडी के जरिए आगे खुदरा बाजारों तक भेजा जाएगा। नैफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय भंडार और मोबाइल वैन के माध्यम से भी उपभोक्ताओं को रियायती दर पर प्याज उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।
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60-70 रुपये किलो तक पहुंचा था प्याज
दिल्ली के बाजारों में प्याज के दाम हाल में 60-70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए थे। कांदा एक्सप्रेस और बफर स्टॉक की आवक के बाद शुक्रवार को आजादपुर, गाजीपुर और ओखला मंडियों में प्याज के थोक भाव करीब 20 से 42.50 रुपये किलो के बीच रहे। छोटे आकार के प्याज की कीमत सबसे कम 20 रुपये किलो रही। वहीं खुले बाजार में अभी भाव 55-65 रुपये किलो के आसपास है।
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