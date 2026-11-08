दिल्ली में दरिंदगी की हदें पार: किशोरी को एक साल तक कैद रखा, प्रेस और चाकू से दागा; पढ़ें पूरी आपबीती

माता-पिता से बात नहीं करने देती थी

पीड़िता को उसके माता-पिता से पूरी तरह दूर रखा गया था। जब भी वे अपनी बेटी से बात कराने की मांग करते, महिला कोई न कोई बहाना बना देती थी। पूरे एक साल में मुश्किल से दो-तीन बार ही उसकी फोन पर बात कराई गई। इस दौरान भी सायरा का चेहरा ढक दिया जाता था, ताकि उसके माता-पिता चेहरे पर लगी चोटों को न देख सकें। उसे धमकी दी गई थी कि यदि उसने किसी को भी यातनाओं के बारे में बताया तो उसे मारकर बोरे में भरकर फेंक दिया जाएगा और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगेगी।