जेएनयू के हॉस्टलों के बदतर हालात: छात्र डाइनिंग हॉल में रहने को मजबूर, जर्जर इमारतें और खराब व्यवस्था बनी खतरा

छात्र संघ की सुरक्षा ऑडिट की मांग

जेएनयू छात्र संघ ने सभी हॉस्टलों के व्यापक सुरक्षा ऑडिट की मांग की है। छात्र संघ के महासचिव सुनील यादव ने बताया कि छात्रों को हर सेमेस्टर में 1500-1600 रुपये हॉस्टल शुल्क देना पड़ता है। इसके अलावा, मेस का मासिक बिल 3500-4000 रुपये आता है। कुछ कमरों को खतरनाक होने के कारण बंद कर दिया गया है। इस संबंध में, डीन ऑफ स्टूडेंट्स प्रो. सुधीर प्रताप सिंह ने छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने का आश्वासन दिया है।



पदाधिकारियों ने लिया छात्रों के लिए संघर्ष का संकल्प

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने छात्रों के मुद्दों पर सक्रियता दिखाई और संघर्ष का संकल्प लिया। एबीवीपी के नेतृत्व में डूसू पदाधिकारी सत्य निकेतन स्थित सत्य स्क्वायर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की।



उन्होंने पूरे शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों के अधिकारों, सुरक्षा और आवास से जुड़ी समस्याओं के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। डूसू पदाधिकारियों ने कहा कि छात्रों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी समस्याओं को प्रशासन से लेकर सरकार तक उठाया जाएगा। डूसू अध्यक्ष यश डबास ने कहा कि यह दौरा छात्रों के बीच लिए गए संकल्प का हिस्सा है। डूसू मनमाने किराए, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर सक्रिय रहेगा। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि जीत विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही की शुरुआत है।