Delhi NCR News: उत्तर रेलवे ने कई ट्रेनों के समय में किया बदलाव
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 05:08 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 05:08 PM IST
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26 सितंबर से तीन ट्रेनों के आगमन समय में परिवर्तन, नवंबर से स्वराज व सर्वोदय एक्सप्रेस का बदलेगा समय
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और परिचालन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में बदलाव किया है। संशोधित समय अलग-अलग तारीख से लागू होगा।
रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 22431 सुबेदारगंज-शहीद कैप्टन तुषार महाजन सुपरफास्ट एक्सप्रेस 26 सितंबर से शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन पर दोपहर 12:55 बजे पहुंचेगी। अभी इसका समय 12:45 बजे है। ट्रेन संख्या 19803 कोटा जंक्शन-श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस भी 26 सितंबर से कटरा स्टेशन पर दोपहर 1:45 बजे पहुंचेगी। वर्तमान समय 1:35 बजे है। वहीं, ट्रेन संख्या 14803 भगत की कोठी-जम्मू तवी एक्सप्रेस 26 सितंबर से जम्मू तवी स्टेशन पर सुबह 6:40 बजे पहुंचेगी। अभी इसका समय 6:20 बजे है।
नवंबर से दो ट्रेनों का बदलेगा समय
ट्रेन संख्या 12472 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा-बांद्रा टर्मिनस स्वराज एक्सप्रेस का नया समय 25 नवंबर और ट्रेन संख्या 12474 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा-गांधीधाम बीजी सर्वोदय एक्सप्रेस का 26 नवंबर से लागू होगा। दोनों ट्रेनों का शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन पर ठहराव अब 10:02 से 10:04 बजे तक होगा। जम्मू तवी पर 11:20 से 11:30 बजे, कठुआ में 12:28 से 12:30 बजे और पठानकोट कैंट में दोपहर 1:15 से 1:20 बजे तक ठहराव रहेगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और परिचालन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में बदलाव किया है। संशोधित समय अलग-अलग तारीख से लागू होगा।
रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 22431 सुबेदारगंज-शहीद कैप्टन तुषार महाजन सुपरफास्ट एक्सप्रेस 26 सितंबर से शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन पर दोपहर 12:55 बजे पहुंचेगी। अभी इसका समय 12:45 बजे है। ट्रेन संख्या 19803 कोटा जंक्शन-श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस भी 26 सितंबर से कटरा स्टेशन पर दोपहर 1:45 बजे पहुंचेगी। वर्तमान समय 1:35 बजे है। वहीं, ट्रेन संख्या 14803 भगत की कोठी-जम्मू तवी एक्सप्रेस 26 सितंबर से जम्मू तवी स्टेशन पर सुबह 6:40 बजे पहुंचेगी। अभी इसका समय 6:20 बजे है।
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नवंबर से दो ट्रेनों का बदलेगा समय
ट्रेन संख्या 12472 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा-बांद्रा टर्मिनस स्वराज एक्सप्रेस का नया समय 25 नवंबर और ट्रेन संख्या 12474 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा-गांधीधाम बीजी सर्वोदय एक्सप्रेस का 26 नवंबर से लागू होगा। दोनों ट्रेनों का शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन पर ठहराव अब 10:02 से 10:04 बजे तक होगा। जम्मू तवी पर 11:20 से 11:30 बजे, कठुआ में 12:28 से 12:30 बजे और पठानकोट कैंट में दोपहर 1:15 से 1:20 बजे तक ठहराव रहेगा।
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