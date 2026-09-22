दिल्ली: जेएनयू में छेड़खानी का आरोप, छात्रा को गाड़ी में शराब ऑफर; ताप्ती हॉस्टल के पास हुआ हंगामा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 22 Sep 2026 12:26 PM IST
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जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में सोमवार रात को ताप्ती हॉस्टल के पास एक छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाया है, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया। घटना के संबंध में पुलिस की सात पीसीआर गाड़ियां मौके पर पहुंची थीं।
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आरोप के अनुसार, एक छात्रा को गाड़ी में शराब पीने के लिए ऑफर दिया गया था। बताया जा रहा है कि जेएनयू के ही एक छात्र के साथ दो बाहरी आरोपी भी इस घटना में शामिल थे। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है।
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