दिल्ली में दरिंदगी की तीन वारदातें: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, 11 और छह साल की बच्चियों से भी की गई हैवानियत

किशनगंज इलाके में छह वर्ष के बच्ची का यौन उत्पीड़न

दिल्ली के किशनगंज इलाके में 6 साल की बच्ची का यौन शोषण का मामला सामने आया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने 34 वर्षीय अंकित को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पुलिस चौकी पर जमा हो गए और घेराव कर नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और फांसी की मांग की। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि सोमवार की शाम करीब 6:30 बजे कुछ लोग 6 साल की बच्ची और उसके परिजनों के साथ सिद्धीपुरा पुलिस चौकी पहुंचे। इन लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने किशनगंज इलाके में एक व्यक्ति को बच्ची के साथ कथित तौर पर यौन शोषण करते हुए पकड़ा है। आरोपी की पहचान किशनगंज के ही रहने वाले अंकित के रूप में हुई है।