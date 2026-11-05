Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Shraddha Walkar case Court summons Tihar jail superintendent over threats to accused Aaftab

श्रद्धा वालकर हत्याकांड: आफताब की सुरक्षा पर कोर्ट ने जेल प्रशासन से मांगा जवाब, हत्यारोपी को मिल रही धमकियां

Thu, 05 Nov 2026 07:10 PM IST
Akash Dubey संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Thu, 05 Nov 2026 07:10 PM IST
सार

साकेत कोर्ट ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला को जेल में मिल रही धमकियों पर तिहाड़ जेल अधीक्षक को तलब किया। कोर्ट ने छह नवंबर तक सुरक्षा रिपोर्ट मांगी है।

विज्ञापन
Shraddha Walkar case Court summons Tihar jail superintendent over threats to accused Aaftab
श्रद्धा और हत्यारोपी आफताब - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

साकेत कोर्ट ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को जेल में मिल रही धमकियों के मामले में तिहाड़ जेल के अधीक्षक को तलब किया है। कोर्ट ने जेल अधीक्षक से पूछा है कि आफताब की सुरक्षा के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। उन्हें छह नवंबर को कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।

विज्ञापन
Trending Videos

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरवरिंदर सिंह जग्गी की अदालत ने यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान आफताब के वकील अक्षय भंडारी ने बताया कि अदालत के निर्देश के बाद भी उसे दूसरे कैदियों से धमकियां मिल रही हैं। इस पर अदालत ने जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। छह नवंबर को आफताब को भी वीडियो कॉल के जरिये अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले दो नवंबर को आफताब ने अदालत को बताया था कि जेल में कुछ कैदी उसे करीब 10 दिनों से धमका रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

वे जुगाड़ से बनाए गए हथियारों से उसका चेहरा काटने और नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। उसने जेल नंबर 4ए में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि जरूरत पड़ने पर आफताब को दूसरे कैदियों से अलग वार्ड या सेल में रखा जाए। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed