श्रद्धा वालकर हत्याकांड: आफताब की सुरक्षा पर कोर्ट ने जेल प्रशासन से मांगा जवाब, हत्यारोपी को मिल रही धमकियां
साकेत कोर्ट ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला को जेल में मिल रही धमकियों पर तिहाड़ जेल अधीक्षक को तलब किया। कोर्ट ने छह नवंबर तक सुरक्षा रिपोर्ट मांगी है।
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साकेत कोर्ट ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को जेल में मिल रही धमकियों के मामले में तिहाड़ जेल के अधीक्षक को तलब किया है। कोर्ट ने जेल अधीक्षक से पूछा है कि आफताब की सुरक्षा के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। उन्हें छह नवंबर को कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरवरिंदर सिंह जग्गी की अदालत ने यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान आफताब के वकील अक्षय भंडारी ने बताया कि अदालत के निर्देश के बाद भी उसे दूसरे कैदियों से धमकियां मिल रही हैं। इस पर अदालत ने जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। छह नवंबर को आफताब को भी वीडियो कॉल के जरिये अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले दो नवंबर को आफताब ने अदालत को बताया था कि जेल में कुछ कैदी उसे करीब 10 दिनों से धमका रहे हैं।
वे जुगाड़ से बनाए गए हथियारों से उसका चेहरा काटने और नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। उसने जेल नंबर 4ए में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि जरूरत पड़ने पर आफताब को दूसरे कैदियों से अलग वार्ड या सेल में रखा जाए।