उत्तरी दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में युवकों के बीच विवाद के दौरान गोली चलने से एक युवक घायल हो गया। गोली उसके पैर के अंगूठे के पास लगी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच कर रही है।

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