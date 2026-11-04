रेलवे: दिल्ली-एनसीआर के छह बड़े रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद, जानें कब तक रहेगी रोक

नंवबर की शुरुआत के साथ ही दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं। दिवाली और छठ के त्योहार पर घर जाने वालों की भीड़ रेलवे स्टेशनों पर बढ़ने लगी है। त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के इंतजाम शुरू कर दिए हैं।

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